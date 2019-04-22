Долги пермских организаций по кредитам и займам составили 1,2 трлн рублей

Пермь, , 14:14 — REGNUM В Пермском крае на 1 марта 2019 года суммарная задолженность по обязательствам местных организаций, включающая в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, составила 1 трлн 127,9 млрд рублей выразилась, а её просроченная составляющая — 52,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Кредиторская задолженность сложилась в объёме 392,1 млрд рублей. В ее структуре просроченные неплатежи составили 44,6 млрд рублей. По сравнению с февралём уровень кредиторской задолженности снизился на 9,8%, просроченные долги уменьшились на 4,5%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 166 организаций края (19,2%).

В промышленном производстве объём кредиторской задолженности на 1 марта 2019 года составил 251,6 млрд рублей, что ниже уровня предыдущего периода на 14,7%. Сумма просроченной задолженности уменьшилась на 5,4% и составила 36,3 млрд рублей. В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 81,4%.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 марта 2019 года сложилась в сумме 735,8 млрд рублей, сумма просроченных неплатежей составила 7,7 млрд рублей.