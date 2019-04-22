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В Казахстане 95% сельских округов являются дотационными — Назарбаева

Экономика

Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева раскритиковала представителей акиматов (администраций) за неэффективное расходование бюджетных средств

Астана, 22 апреля 2019, 14:13 — REGNUM  В Казахстане 95% сельских округов являются дотационными — на их развитие ежегодно выделяется около 100 млрд тенге ($264 млн). Об этом 22 апреля заявила председатель сената республики Дарига Назарбаева на встрече с руководителями центральных исполнительных органов и акиматов (администраций), сообщает агентство «Казинформ».

Спикер сената раскритиковала представителей акиматов за неэффективное расходование бюджетных средств, а также обратила внимание на проблемы в сфере ЖКХ.

«Почему где-то строятся многоквартирные дома, на которые нет спроса у населения, но в тех же областях есть работающие в три смены школы?» — спросила Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Дарига Назарбаева раскритиковала эффективность реализации программы обеспечения населения чистой питьевой водой. Она сравнила её с Бермудским треугольником, так как «средства загадочным образом исчезают».

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаева: программа обеспечения чистой водой — «Бермудский треугольник»

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Экономика Казахстана
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