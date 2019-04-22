В ГД сомневаются, что Медведев одобрит сбор для переселенцев из Заполярья

Москва, , 13:59 — REGNUM Налоговая нагрузка на бизнес достигла предельных размеров, поэтому правительство вряд ли одобрит новый сбор на компании, которые работают на Крайнем Севере в сложных условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Минстрой предлагает ввести платеж для компаний-недропользователей Крайнего Севера. Соответствующую инициативу министерство опубликовало на официальном портале проектов нормативных актов. Предполагается, что компании и их дочерние структуры должны уплачивать 2% от чистой прибыли, которые уйдут в бюджет и будут направлены на увеличение жилищных субсидий на переселение граждан из Заполярья.

«Не так давно, когда премьер-министр Дмитрий Медведев выступал перед Госдумой (с отчетом о работе правительства в 2018 году), он сказал, что в ближайшие шесть лет не планируется увеличение налогов. Я думаю, что под категорией налогов нужно рассматривать и дополнительные квазиналоги в виде каких-то сборов, пошлин и прочего — всего того, что на самом деле уменьшает доходность предприятий и, соответственно, делает их менее конкурентоспособными как в части зарплат для сотрудников, так и с точки зрения экспорта своей продукции или услуг», — отметил Гутенев.

По его словам, сегодня следует сконцентрироваться на деофшориpации экономики и за счет этого обеспечивать необходимые поступления в бюджет и повышать эффективность работы надзорных органов.

«Но что касается усиления нагрузки на бизнес, тем более на бизнес, который функционирует в очень серьезных условиях, то мне кажется, что здесь следует дождаться позиции правительства и председателя правительства, а уже затем рассматривать целесообразность такого шага. Мне почему-то кажется, что Дмитрий Анатольевич (Медведев) вряд ли одобрит эту инициативу», — считает Гутенев.

При этом, уверен депутат, сегодня необходимо добиться разумного баланса в распределении налоговой нагрузки, чтобы бизнес не чувствовал на себе большого давления.

«Я считаю, что уже сейчас нагрузка на бизнес достигла предельных величин, после которых бизнес менее активно вкладывается в развитие», — отметил Гутенев.

Так, по его словам, увеличение ставки налога на добавленную стоимость на 2% было правильным и справедливым решением, чтобы равномерно распределить налоговую нагрузку и аккумулировать средства для решения важных задач. Однако, отмечает Гутенев, необходимо эффективно использовать полученные средства, чтобы эта мера принесла результат.