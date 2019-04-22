Нефтяное эмбарго США в отношении Ирана выглядит «крайне неприглядно»

Москва, , 13:56 — REGNUM Последствия запрета США на экспорт иранской нефти необходимо оценивать в двух аспектах. Во-первых, ограничение экспорта нефти, конечно, негативно повлияет на экономику Ирана, в структуре которой добыча и экспорт нефти играют пока ключевую роль. Но это негативное влияние может быть смягчено мерами, которые позволят обойти этот запрет. За долгие годы санкций Иран научился находить различные лазейки, которые позволяют продать нефть зарубежным покупателям, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Хмелев.

«Кроме того, как известно, Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция могли и в условиях санкций покупать иранскую нефть. Правда, теперь эта возможность существует только до 5 мая 2019 года, и продлять срок США не собираются. Санкции в отношении экспорта иранской нефти, несмотря на исключения, привели к снижению ее экспорта с 2,5 млн баррелей в сутки в апреле 2018 года до 1,1−1,3 млн баррелей в апреле 2019 года», — привёл цифры эксперт.

По его мнению, полный запрет без исключений, конечно, приведет к еще большему падению экспорта иранской нефти. Но второй аспект, который необходимо учитывать в связи с запретом экспорта нефти из Ирана, — это оценка его влияния на мировые нефтяные цены.

«Уже сегодня, 22 апреля, цена нефти выросла почти на 2,5% и даже превысила, хоть и ненадолго, $74 за баррель. Для США резкое удорожание нефти невыгодно, но Вашингтон надеется, что другие страны-нефтеэкспортеры, прежде всего Саудовская Аравия, компенсируют выпадение иранской нефти из мирового рынка, и, по некоторой информации, договоренность об этом уже достигнута», — отметил Хмелев.

Но в целом нефтяное эмбарго никак не добавит стабильности мировому рынку нефти, учитывая крайнюю политическую нестабильность в двух важных странах — в Ливии и Венесуэле, которые обеспечивают существенную долю мирового нефтяного экспорта.

«В итоге ситуация с американским нефтяным эмбарго выглядит крайне неприглядно. На каком основании США получили право запрещать другим странам покупать нефть? Разве США не кричат на всех углах о свободном рынке нефти. Получается, он свободный только для США. Для других стан он свободный только в той степени, в какой это выгодно США», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Washington Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

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