Названа дата завершения реконструкции перехода на границе с КНР в Приморье

Владивосток, 22 апреля 2019, 13:53 — REGNUM Реконструкцию железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска через России и Китая в Приморском крае планируется завершить в 2022 году, следует из проекта приказа министерства транспорта РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. Реконструкция направлена на повышение пропускной способности до 20 тыс. транспортных средств в сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Китай готов строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из приграничного города Суйфэньхэ во Владивосток.
Читайте подробнее: Китай задумался о высокоскоростной магистрали из Владивостока