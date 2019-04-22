Названа дата завершения реконструкции перехода на границе с КНР в Приморье

Владивосток, , 13:53 — REGNUM Реконструкцию железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска через России и Китая в Приморском крае планируется завершить в 2022 году, следует из проекта приказа министерства транспорта РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. Реконструкция направлена на повышение пропускной способности до 20 тыс. транспортных средств в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Китай готов строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из приграничного города Суйфэньхэ во Владивосток.

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