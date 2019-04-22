Понедельник, 22 Апреля 2019 года
17:36:35 МСК

Названа дата завершения реконструкции перехода на границе с КНР в Приморье

Экономика

Речь идет о пункте пропуска Пограничный – Суйфэньхэ

Владивосток, 22 апреля 2019, 13:53 — REGNUM  Реконструкцию железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска через России и Китая в Приморском крае планируется завершить в 2022 году, следует из проекта приказа министерства транспорта РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. Реконструкция направлена на повышение пропускной способности до 20 тыс. транспортных средств в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Китай готов строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из приграничного города Суйфэньхэ во Владивосток.

Читайте подробнее: Китай задумался о высокоскоростной магистрали из Владивостока

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить