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В России разработали модуль для космических радиолокаторов ESA

Экономика

Матрица позволяет радиолокатору переключаться либо на передачу, либо на приём сигнала

Санкт-Петербург, 22 апреля 2019, 13:40 — REGNUM  Матрицу быстродействующих переключателей с драйвером управления для космических радиолокаторов Европейского космического агентства (ESA) спроектировали специалисты НИИ «Феррит-Домен» (Санкт-Петербург), сообщает 22 апреля пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

"Матрица позволяет радиолокатору переключаться либо на передачу, либо на приём сигнала. Прибор спроектирован по запросу итальянского поставщика Европейского космического агентства», — сообщил в компании, пояснив, что обращение к российской стороне связано с потребностью в создании модификации радиолокаторов, которая будет дешевле существующих версий при равных технических параметрах.

Отмечается, что стоимость модуля в российском исполнении — в полтора раза меньше зарубежных аналогов, при этом по некоторым характеристикам он превосходит их. Например, суммарные потери на матрице составляют не более 0,3 дБ, а суммарные развязки — не менее 60 дБ. При этом устройство компактнее и меньше весит.

Как пояснил гендиректор АО «НИИ «Феррит-Домен» Георгий Медовников, за последние три года экспортные поставки продукции института выросли почти в четыре раза. Предприятие производит около 40% всех ферритовых изделий в России. Входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех.

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