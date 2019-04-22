Fitch изменило прогноз по рейтингам Свердловской области на «позитивный»

Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Свердловской области на уровне «BB+» и изменило прогноз по рейтингам со «стабильного» на «позитивный"/

По мнению аналитиков, пересмотр прогноза по рейтингам отражает ожидания Fitch, что Свердловская область имеет стабильные бюджетные показатели и устойчива к долговой нагрузке.

«Рейтинг крупнейшего международного рейтингового агентства — это объективный индикатор финансового состояния Свердловской области, который способствует расширению круга потенциальных инвесторов», — уточнили в министерстве финансов Свердловской области.

Напомним, недавно аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) также изменило прогноз по кредитному рейтингу Свердловской области со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги региона и его облигаций на уровне А (RU). Такая оценка означает высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации

Среди основных ключевых факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, — профицит 2018 года, который, по мнению аналитиков, позволит региону сохранить параметры долговой нагрузки и стать основой финансирования дефицита 2019 года. Также на позицию в рейтинге повлиял рост доходов бюджета Свердловской области, который позволит увеличить операционный баланс региона.