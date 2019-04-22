Ярославский фонд капремонта ответил на вопрос «Где наши деньги?»

Ярославль, , 13:32 — REGNUM Ярославский фонд капремонта не будет оплачивать в ближайшее время ремонт крыши и фасада дома, жители которого вывесили баннер на фасад «Фонд капремонта, где наши деньги?» Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом фонде.

В фонде считают, что жители дома необоснованно завысили смету на работы. При этом в фонде признались, что, действительно, дольше положенного рассматривали документы жителей.

«Документы на оплату аванса по адресу Московский проспект, 82а поступили в региональный фонд 26 февраля. Срок проверки составил 52 дня, что, действительно, на 7 дней превысило нормативный. Увеличение срока было вызвано многочисленными нарушениями, которые обнаружились в ходе проверки. Так, смета оказалась необоснованно завышена на 32 процента. По предварительным расчетам, собственникам придется заплатить лишних более 200 тысяч рублей. Кроме того, капремонт фасада собственники планируют сделать частично, что в данном случае противоречит действующему законодательству. Таким образом, по итогам проверки документы возвращены собственникам на доработку, а все материалы направлены для рассмотрения в прокуратуру», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из жителей дома, «возвращенных» документов собственники не получали. Видимо, точку в этом споре придется ставить прокуратуре и судам.

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