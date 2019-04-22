Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

Москва, , 13:29 — REGNUM Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Отказ от «исторического принципа» затронет 50% квот на добычу краба.

Инициатива вызвала дискуссию. Так, в ходе заседания говорилось о том, что с принятием закона Магаданская область будет терять ежегодно около 100 млн рублей, Хабаровский край недополучит около 500 млн рублей налоговых отчислений.

Совфед по поручению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко намерен вести мониторинг реализации закона и мониторинг подзаконных актов, чтобы они не исказили выполнение норм.

Согласно закону, крабовые квоты распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в долевом соотношении по результатам проведения аукциона в размере до 50% общего допустимого улова крабов.

Пользоваться инвестиционной квотой может только юридическое лицо или ИП, зарегистрированное в прибрежном субъекте РФ, в котором выделена инвестиционная квота на краба.

По результатам проведения аукционов доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет. Победитель торгов обязан реализовать инвестиционный проект в срок не более пяти лет с даты заключения договора.

Устанавливается электронная форма аукциона по продаже права на заключение договора по квоте на вылов краба. В качестве организатора выступает федеральный орган в области рыболовства или привлеченная специализированная организация.

Реализация закона откроет закрытый сектор экономики, отметил член Совфеда Сергей Митин. Рентабельность бизнеса составляет 100%, экспорт краба и продукции — 95%, добавил парламентарий.

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