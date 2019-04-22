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Samsung Heavy Industries построит нефтяную платформу для Индии

Экономика

Стоимость контракта составила $963,7 млн

Кодже, Южная Корея, 22 апреля 2019, 13:27 — REGNUM  Южнокорейская машиностроительная компания Samsung Heavy Industries выиграла контракт на строительство плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти для Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти будет построена для индийской компании Reliance Industries, а стоимость контракта составила 1,1 трлн вон (~$963,7 млн), что является 21% от общей суммы контрактов 2018 года.

Плавучая установка будет построена к марту 2022 года на верфи Кодже, расположенной в одноименном городе Кодже (провинция Кёнсан-Намдо).

Известно, что в этом году компания Samsung Heavy Industries получила заказы на общую сумму $2,3 млрд, включая заказы на строительство семи газовозов и нефтяные платформы.

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