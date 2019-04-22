Италия и Канада укрепляют экономическое сотрудничество с Танзанией

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:22 — REGNUM Канада и Италия совместно с правительством Танзании укрепят сотрудничество, а также привлекут инвесторов, передает газета Nipashe.

В ходе совместного заседания посла Канады Памеллы О’Доннел, посла Италии Роберто Менгони и министра по инвестициям из администрации премьер-министра Танзании Агеллы Каируки дипломаты заявили, что привлекут частных инвесторов из своих стран.

Ожидается, что бизнесмены будут осуществлять капиталовложения в сферы сельского хозяйства, туризма, промышленности и фармакологии.

«Правительство Танзании обеспечивает комфортную среду для инвестиций, мы ожидаем крупные капиталовложения от граждан этих стран, мы заверяем каждого инвестора, что его средства будут в безопасности», — заявила Каируки.