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Италия и Канада укрепляют экономическое сотрудничество с Танзанией

Экономика

Капиталовложения будут осуществляться в сферы сельского хозяйства, туризма, промышленности и фармакологии

Дар-эс-Салам, Танзания, 22 апреля 2019, 13:22 — REGNUM  Канада и Италия совместно с правительством Танзании укрепят сотрудничество, а также привлекут инвесторов, передает газета Nipashe.

В ходе совместного заседания посла Канады Памеллы О’Доннел, посла Италии Роберто Менгони и министра по инвестициям из администрации премьер-министра Танзании Агеллы Каируки дипломаты заявили, что привлекут частных инвесторов из своих стран.

Ожидается, что бизнесмены будут осуществлять капиталовложения в сферы сельского хозяйства, туризма, промышленности и фармакологии.

«Правительство Танзании обеспечивает комфортную среду для инвестиций, мы ожидаем крупные капиталовложения от граждан этих стран, мы заверяем каждого инвестора, что его средства будут в безопасности», — заявила Каируки.

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Рынок инвестиций
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