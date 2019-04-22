Управляющую компанию тракторного концерна передумали банкротить

Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Москве на собрании кредиторов управляющей компании концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ККУ КТЗ) — отменили решение об обращении в суд с ходатайством о признании банкротом. Кредиторы проголосовали за введение процедуры внешнего управления, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Напомним, собрание было созвано по инициативе одного из кредиторов ККУ КТЗ — ООО «КТЗ». Общество потребовало отменить решение, принятое кредиторами в июле 2018 года, об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ККУ КТЗ банкротом и открытии конкурсного производства. Кредиторы на состоявшемся 19 апреля заседании отменили данное решение, поддержав предложение о введении процедуры внешнего управления и об обращении в суд с соответствующим ходатайством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в отношении общества ККУ КТЗ введено наблюдение. Производство по делу откладывалось, а затем было приостановлено.

Напомним, машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков предприятий и других юрлиц, в том числе гражданские заводы и оборонные предприятия в Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Проблемы начались после того, как КТЗ не смог выплатить задолженность по кредиту, выданному в 2010 году альянсом банков. По разным данным, общая сумма долга составляла от 70 до 120 млрд рублей.