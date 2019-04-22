Open Food подписала контракт с компанией КНР на экспорт сушенных водорослей

Кохын, Южная Корея, , 13:01 — REGNUM Рыболовная компания из южнокорейского уезда Кохын (провинция Чолла-Намдо) подписала экспортный контракт с Китаем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии уезда.

По их словам, представители компании Open Food подписали экспортный контракт с китайской компанией из городского округа Ляньюньган на экспорт сушенных водорослей ким (аналог нори). С января месяца в Китай было экспортировано 69 тонн водорослей ким на общую сумму 620 млн вон (~$543 тыс.).

Известно, что в этом году планируется увеличить экспорт сушенных водорослей до 92 тонн.

«Сушеные водоросли ким, добываемые в уезде Кохын, составляют 20% от общего объема производства данного продукта в стране. Мы увеличим экспорт продуктов моря, таких как ким и водоросли ундарии перистой», — сообщили представители мэрии уезда.