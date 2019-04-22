Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей за год вырос в два раза

Астана, , 12:22 — REGNUM Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей по итогам 2018 года составил $3,8 млрд, что в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом 22 апреля заявил сопредседатель казахстанско-корейского делового совета Алмасадам Саткалиев на бизнес-форуме в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, государственные холдинги Казахстана готовы стать партнерами для корейских компаний с целью совместной реализации крупных инвестиционных проектов в республике.

Саткалиев добавил, что плодотворному сотрудничеству между Казахстаном и Южной Кореей способствует созданный в 2012 году казахстанско-корейский деловой совет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином заявил, что Южная Корея является одной из приоритетных стран для торгово-инвестиционного сотрудничества.

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