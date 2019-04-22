«Транснефть» защитила дальневосточные нефтепроводы от пожаров

Хабаровск, , 12:15 — REGNUM Устойчивую работу нефтепроводов, расположенных нескольких дальневосточных регионах, в условиях особого противопожарного режима обеспечивают специалисты компании «Транснефть — Дальний Восток». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

В целях обеспечения безопасного функционирования нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-2) и отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае на всех объектах компании в режим повышенной готовности приведены группы по тушению палов и лесных пожаров.

Вместе с тем усилены мониторинг ситуации и контроль безопасности нефтепроводов, в том числе с воздуха на вертолётах, на всем протяжении трассы ВСТО-2 и нефтепровода-отвода. Отмечается, что подразделения предприятия за последнее время неоднократно выезжали на ликвидацию лесных пожаров и палов в сельские районы края на территории, прилегающие к охранной зоне нефтепроводов.

«Необходимо противодействовать стихии сообща, в тесном сотрудничестве предприятий, населения, МЧС, Авиалесоохраны, муниципалитетов», — сообщил начальник службы пожарной безопасности компании «Транснефть — Дальний Восток» Олег Могильный.

Добавим, напряженная ситуация с природными пожарами сложилась в нескольких регионах, в которых расположены трубопроводы предприятия: Еврейская АО, Хабаровский и Приморский края, Амурская область. В последней введён режим ЧС, в остальных указанных регионах открыт пожароопасный сезон, а в ряде их районов из-за почти бесснежной зимы еще с февраля введён особый противопожарный режим.