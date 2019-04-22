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Власти Ярославля не откажутся от покраски бордюров

Экономика

Работы предусмотрены действующим контрактом

Власти Ярославля не откажутся от покраски бордюров
Бордюр в Ярославле

Ярославль, 22 апреля 2019, 12:14 — REGNUM  Мэрия Ярославля не откажется от покраски бордюров. Об этом директор департамента городского хозяйства сообщил в ответ на запрос общественника Сергея Казанского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казанский предлагал городским властям перестать красить бордюры и стволы деревьев, считая, что это бесполезно.

«В 2017 году, согласно официальному ответу из мэрии, на покраску бордюров было потрачено около 7 миллионов рублей. Но сейчас директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов ответил мне, что покраска заложена в действующем контракте на содержание улично-дорожной сети. Контракт заключен до 2020 года, поэтому в 2019 году мэрия продолжит красить основные магистрали и улицы зоны ЮНЕСКО», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Казанский.

Отметим, что подрядчиком по уборке улиц Ярославля является муниципальное «Городское спецавтохозяйство», которое могло бы по соглашению с заказчиком и не выполнять данные работы. Казанский говорит, что покраска бордюров включена в сметы и при ремонте и строительстве дорог, значит, на это городской бюджет тратит более значительные суммы.

Вопрос намерены обсудить с городскими властями и депутаты муниципалитета Ярославля — заседание рабочей группы состоится на этой неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославец просит власти отказаться от окраски бордюров и деревьев

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Городское благоустройство
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