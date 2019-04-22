Более 4,9 тыс. станций сотовых операторов работают с нарушениями

Москва, , 12:02 — REGNUM Роскомнадзор в I квартале 2019 года выявил более 4,9 тыс. нарушений в работе базовых станций операторов сотовой связи «большой четверки» (в I кв. 2018 г — 4,3 тыс.), сообщили в ведомстве.

Больше всего нарушений выявлено «ВымпвелКоме» — работали нарушениями 1 654 базовые станции, в «МТС» — 1 453, в «МегаФоне» — 1 329, в «Мобайл» — 495.

Большинство нарушений (70%) связаны с эксплуатацией сотовыми операторами не разрешенных для использования радиоэлектронных средств. В отношении нарушителей предприняты административные меры.

Подробнее: Более 1,4 тыс. станций операторов сотовой связи работали без разрешения

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года более 1,4 тыс. базовых станций работали с нарушениями правил использования радиочастотного спектра.

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