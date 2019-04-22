Резервы Центробанка Турции достигли $98 млрд

Анкара, , 21:26 — REGNUM Согласно еженедельному статистическому отчёту Центрального Банка Турецкой Республики по валютной и банковской сферам, на 12 апреля 2019 года общая сумма его золотовалютных резервов достигла 97,8 млрд долларов, увеличившись за неделю на 503 млн долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, общая сумма резервов в денежном выражении возросла на 276 млн долларов, составив 76,95 млрд долларов. На 5 апреля этот показатель составлял 76,68 млрд долларов. За тот же период 5−12 апреля 2019 года общая стоимость резервов в золотом выражении выросла на 227 млн долларов, достигнув 20,85 млрд долларов. Таким образом, общая сумма золотовалютных резервов Центрального Банка Турции возросла с 97,3 млрд долларов на 5 апреля до 97,8 млрд долларов на 12 апреля.