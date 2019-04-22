Санврачи: около 20% проверенной на Урале молочной продукции — фальсификат

Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Около 20% молочной продукции, которую проверяют эксперты свердловского отделения Россельхознадзора, является фальсификатом. Об этом заявила руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данный показатель выработался за многолетнюю практику надзорного органа. В некоторые периоды процент повышается, иногда — понижается.

Так, в первом квартале 2019 года было исследовано 16 проб сливочного масла, из них пять проб были фальсифицированы (31%), а в 39 пробах другой молочной продукции выявили 20,5% фальсификата.

Напомним, ранее в Россельхознадзоре сообщали, что 25% молочной продукции на российских прилавках является фальсификатом. В свердловском отделении же уточнили, что чаще всего контрафакт попадается в розничных магазинах «у дома», реже — в торговых сетях или фирменных магазинах.

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