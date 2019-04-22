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Aramco выкупит долю Shell в совместном саудовском проекте за $630 млн

Экономика

НПЗ в Эль-Джубайле станет крупнейшим объектом компании

Эр-Рияд, 22 апреля 2019, 13:27 — REGNUM  Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco полностью выкупит долю Royal Dutch Shell в совместном предприятии Sasref в саудовском городе Эль-Джубайле. Сообщается, что доля Shell в предприятии составляет 50%, а сумма сделки оценивается в 631 млн долларов. Саудовское новостное агентство SAP уточняет, что сделки будет завершена к концу текущего года.

Представители компании Aramco уже заявили, что данная покупка является частью стратегии компаний по интеграции проекта в свой нефтехимический портфель. Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод в Эль-Джубайле будет оставаться одним из крупнейших и важнейших объектов компании в данном секторе. На сегодняшний день производственные мощности переработки нефти на предприятии Sasref составляют порядка 305 тыс. баррелей в сутки.

Таким образом, Aramco стремится стать мировым лидером в области переработки нефти и крупнейшей в мире интегрированной энергетической компанией с планами расширения своих операций в сфере нефтехимической продукции.

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Зарубежная хроника
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