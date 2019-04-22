В Воронеже объявили о завершении отопительного сезона

Воронеж, , 11:13 — REGNUM Постановление завершении отопительного периода 2018−2019 годов в Воронеже с 22 апреля подписал глава города Вадим Кстенина, сообщила пресс-служба мэрии.

Согласно постановлению, в случае понижения температуры учреждения социальной сферы должны быть обеспечены теплом. Также теплоснабжающим организациям рекомендовано обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, об отключении тепла в Воронеже говорили еще в первой половине апреля, когда в отдельные дни температура воздуха достигала 18−19 градусов тепла, однако затем произошло резкое похолодание. Между тем, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни воронежцев ожидает почти летняя погода: 22 апреля столбик термометра поднимется до +18 градусов, а уже 25−26 апреля температура воздуха составит +24 градуса.

Читайте ранее в этом сюжете: Скоро, но не очень: мэрия Воронежа рассказала, когда в домах отключат тепло