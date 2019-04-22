К 2025 году больше половины судов в мире будут работать на СПГ — СМИ

Сеул, , 11:10 — REGNUM К 2025 году больше половины судов в мире будут работать на сжиженном природном газе, согласно экологическим нормам Международной морской организации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Корейский банк развития и Корейское агентство содействия торговле и инвестициям.

Согласно опубликованным данным, к 2025 году на газообразном топливе будет работать 60,3% мирового рынка судостроения.

По данным британского издательства Clarkson Research и крупнейшего классификационного общества Lloyd's Register, к 2025 году будет построено до 1962 судов, работающих на сжиженном природном газе.

Предполагается, что южнокорейский рынок судового оборудования увеличится в четыре раза с 3 трлн вон (~$2,62 млрд) в 2017 году до 12 трлн вон (~$10,51 млрд) к 2020 году.

Ранее правительство страны сообщало, что к 2025 году планирует построить около 140 судов, работающих на СПГ.

Известно, что Международная морская организация запретила использовать судовое топливо с содержанием серы более 0,1% в зонах особого контроля выбросов серы, и более 3,5% в остальных акваториях. С января 2019 года будет введен жесткий режим — не более 0,5% серы в топливе.

По предварительным данным, с переходом на СПГ удастся сократить выбросы парниковых газов более чем на 20%.