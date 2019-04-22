Провинция КНР Цзянсу намерена сотрудничать с Россией в сфере инноваций

Нанкин, Китай, , 10:56 — REGNUM Китайская провинция Цзянсу, расположенная на востоке страны, заинтересована в укреплении сотрудничества с Россией в сфере инноваций, заявил заведующий отделом по внешним связям Департамента коммерции провинции Чэнь Сяодун.

«Я знаю, что в России много замечательных ученых и техников, — цитирует РИА Новости Сяодуна. — Думаю, что две стороны должны укрепить сотрудничество в области инноваций».

По его словам, в России есть качественные товары и машины, а в Цзянсу — большой рынок. Также китайская провинция активно развивает сотрудничество с РФ в сфере электронной коммерции.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг $107млрд долларов, установив новый рекорд. Согласно статистике Главного таможенного управления Китая, с точки зрения масштабов и структуры торговли, объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2018 году увеличился на 27,1%.

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