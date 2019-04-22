Отопительный сезон в Оренбурге: финал и перерасчёты

Оренбург, , 10:53 — REGNUM В администрации города Оренбурга 22 апреля подписано постановление об установлении срока окончания отопительного периода 2018−2019 годов. В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше + 8 °C в течение пяти дней подряд срок окончания отопительного сезона установлен 23 апреля. С этого дня теплоснабжающие организации завершают отпуск тепловой энергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Стоит отметить, что в марте оренбуржцы массово жаловались на квитанции с большими счетами за отопление. Некоторые горожане говорили, что должны заплатить за услугу больше обычного на несколько тысяч рублей.

В оренбургском филиале ПАО «Т Плюс», комментируя ситуацию, сообщили, что в квитанциях за март жители получили перерасчёт платы за отопление по итогам 2018 года. Корректировка пришла жителям многоквартирных домов в Оренбурге, Орске и Медногорске, оборудованных общедомовыми счетчиками тепла.

«Среднемесячное потребление для расчетов для каждого дома вычислялось индивидуально на основании показаний общедомового счётчика за 2017 год, — пояснил директор Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило. — И весь 2018 год жители платили за такой же объем тепловой энергии, который дом потребил в 2017 году. Для проведения перерасчёта по итогам года взяли данные приборов учета тепла за 2018 год и сверили с ранее начисленным. Анализ показал, что какие-то дома потребили тепла меньше, чем было начислено, и им вернут плату: в квитанциях эта срока отражается со знаком «-». А кому-то придется доплатить. Под корректировку попало 1653 дома — это дома, оборудованные общедомовыми приборами учета. Жильцам 391 дома вернут переплаченные средства за тепло. Жителям 1 262 домов предстоит доплатить по факту потребления на основании показаний общедомовых счетчиков».

Энергетики отметили, что на корректировку расчётов повлияли несколько факторов: погода (в 2018 году оказалась холоднее, чем в месяцы отопительных периодов 2017 года) и конструктивные особенности зданий, качество работы системы теплоснабжения домов, выполненные энергосберегающие мероприятия, иными словами, то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят

В филиале ПАО «Т Плюс» обратили внимание на возможность рассрочки на период до 12 месяцев, а также подчеркнули, что единственный способ уйти от ежегодных перерасчётов — это переход на оплату фактического потребления тепловой энергии в отопительный период.