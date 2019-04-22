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КНДР намерена укреплять связи с Россией — СМИ

Экономика

Москва поможет модернизировать предприятия тяжёлой промышленности Северной Кореи

Пхеньян, 22 апреля 2019, 10:38 — REGNUM  Власти Северной Кореи намерены укрепить экономические связи с Россией и довести объем экспортно-импортных операций с Москвой до $1 млрд, сообщает японская газета Mainichi ссылкой на выдержки из госпрограммы экономического развития КНДР на 2016−2020 года.

Как сообщается в пятилетнем стратегическом плане, Россия профинансирует строительство гидроэлектростанций и других сооружений инфраструктуры в Северной Корее, а также поможет модернизировать предприятия тяжёлой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле официально подтвердил визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Он состоится по приглашению президента России Владимира Путина во второй половине апреля. По предварительным данным, встреча двух лидеров может состояться во Владивостоке.

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Внешняя политика России
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