Крыму нашли оптового поставщика топлива

Москва, , 10:24 — REGNUM Крупным оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым может стать подведомственное Минэнерго РФ ФГУП «Промсырьеимпорт». Об этом 22 апреля сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

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Отмечается, что такой вариант рассматривается в рамках усилий правительства по снижению розничных цен топлива на полуострове. Предложения по снижению стоимости топлива на полуострове министерство должно представить премьер-министру Дмитрию Медведеву не позднее 15 мая.

«Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках», — отмечает собеседник издания.

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Напомним, «Промсырьеимпорт» уже находится под санкциями США за поставки иранской нефти в Сирию и выступает ключевым поставщиком в Крым газа, который покупает на бирже.

Отмечается, что в Минэнерго, аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака, министерстве топлива и энергетики полуострова и пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова комментариев по этому вопросу не предоставили.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявлял, что власти нашли новые компании, которые будут поставлять топливо на полуостров, пока решается логистическая проблема поставки. По его словам, выровнять цены на топливо в целом в Крыму со среднероссийскими удастся к середине 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материалов попросили правительство РФ наладить прямые поставки на полуостров нефтепродуктов и дизтоплива без их закупки на бирже. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в апреле поручил профильным ведомствах до 15 мая представить предложения по снижению цен на топливо на полуострове.

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