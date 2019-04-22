МИД Казахстана предложил страховать валютные риски инвесторов

Астана, , 10:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана предложило внедрить механизм страхования валютных рисков для создания благоприятного инвестиционного климата. Об этом 22 апреля заявил глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, привлечению инвестиций в республике также препятствуют проблемы с подведением инфраструктуры и выделением земельных участков. В связи с этим министр предложил рассмотреть возможность компенсации затрат на строительно-монтажные работы, а также возможность автоматизации и оптимизации выдачи земельных участков.

Атамкулов добавил, что все предложения министерства оформлены в виде законопроекта, который находится на рассмотрении в министерстве экономики Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля мэр Нур-Султана Бахыт Султанов, выступая на заседании правительства, заявил, что в 2019 году в город планируется привлечь 1 трлн тенге ($2,64 млрд).

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