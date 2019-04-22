В Нур-Султан планируют привлечь в 2019 году $2,6 млрд инвестиций

Астана, , 10:09 — REGNUM Акимат (администрация) Нур-Султана составила план привлечения инвестиций на 2019 год, который поможет привлечь 1 трлн тенге ($2,64 млрд). Об этом 22 апреля заявил мэр Нур-Султана Бахыт Сулатнов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Он напомнил, что в 2018 году в столицу Казахстана удалось привлечь рекордный объем инвестиций — 1 трлн тенге ($2,64 млрд). Мэр отметил, что около 70−80% всех инвестиций приходится на сферу строительства. Однако сохранить прежний объем будет сложнее, так как в городе наблюдается сокращение строительных работ, добавил Султанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля на заседании правительства министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что эффективной работе по привлечению инвестиций в республику мешает отсутствие координации между инвестиционными агентами.

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