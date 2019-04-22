Китай за I квартал вложил $55,5 млрд в развитие транспортной инфраструктуры

Пекин, , 09:49 — REGNUM Инвестиции Китая в основной капитал (FAI) в сфере транспорта демонстрируют стабильный рост в первом квартале 2019 года, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Показатель FAI в Китае увеличился на 3,3% за первый квартал 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года, достигнув 372,2 млрд юаней (около $55,5 млрд), сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Инвестиции в строительство дорог в этом объеме занимает львиную долю — 350,5 млрд юаней, что на 2,7% больше, чем за первые три месяца 2018 года. В то же время, инвестиции в береговое строительство выросли на 26,1%.

Отметим, что в 2019 году власти Китая намерены увеличить инвестиции в инфраструктуру. 800 млрд юаней должны пойти на развитие железнодорожной инфраструктуры и 1,8 трлн — на автотранспортной инфраструктуры и водных путей.