Наведение порядка или иллюзия: запрет передачи долгов по ЖКУ коллекторам

Москва, , 09:46 — REGNUM Пока преждевременно говорить, будет ли закон о запрете переуступки прав требований долгов ЖКХ принят или отклонен, так как сейчас ведется активная полемика вокруг этого вопроса. Долги за услуги ЖКХ увеличиваются из года в год, перспектив для улучшения ситуации пока нет и не будет — рост тарифов при стагнации доходов населения не приведет к тому, что платить по квитанциям станет легче и менее обременительно для семейного бюджета, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Он отметил, что с увеличением роста просроченных долгов растет и нагрузка на управляющие компании: ведь ресурсы они должны, несмотря на долг, поставлять всем и без перебоев. Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам минимальное количество долгов — не более 5% от общей задолженности населения, по факту — капля в море.

«Однако вернемся к теме обсуждаемой инициативы и противоречивости норм в российском законодательстве. Так, например, в настоящее время взыскание долгов за услуги ЖКХ исключено из-под действия 230-ФЗ, который, как мы знаем, является инструкцией, как взыскивать и работать с должниками. Таким образом, появляется лазейка, и компании, занимающиеся работой с долгами за коммунальные услуги, могут и не состоять в реестре ФССП, которая следит за выполнением всех обязанностей», — пояснил эксперт.

По его мнению, подобные неучтенные организации применяют в своей работе методы, противоречащие закону, например, установка досок позора, расклеивание объявлений в подъезде и так далее. Между прочим, факт такого риска очень верно подметили и сами депутаты в лице Дмитрия Скриванова, который указал на опасность того, что долг может оказаться в руках «непонятных фирм», то есть компаний, которые не учтены в официальных реестрах. Так, может, стоит направить силы на борьбу с такими организациями?

«В противном случае вместо наведения порядка можно будет увидеть очередную законодательную инициативу того, что уже отрегулировано. Профессиональное сообщество не раз указывало на то, что все участники финансового рынка должны иметь равные права, единые обязанности и пропорциональную ответственность. Любой отход от этой формулы будет означать рано или поздно возможность для возникновения ситуаций по нарушению прав потребителей», — высказал своё мнение Мехтиев.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан.

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