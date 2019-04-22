Реализация спортивного кластера в Новокузнецке потребует затрат

Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:38 — REGNUM В Новокузнецке в рамках реализации проекта будущего спортивного кластера появится ряд спортивных объектов. Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За счёт благотворительных грантов в текущем году в Куйбышевском районе планируют построить стадион «Шахтёр» (стоимость 100 млн рублей). Как рассказали в администрации города, срок реализации проекта — август 2019 года.

К проведению этапа Кубка Мира по воздушно-силовой гимнастике должен появиться стадион международного уровня «Workout». Стоимость строительства — 33 млн рублей, срок — декабрь 2019 года.

В июле начнётся строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Этот проект финансируется за счёт средств федерального и областного бюджетов с учётом доли софинансирования местного бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российский Федерации на 2016−2020 годы». Планируемый срок реализации — 2019−2020 годы.

Принято решение о строительстве малого ледового модуля за счёт частных инвестиций. Ввод в эксплуатацию площадки — апрель 2020 года.

Помимо этого будут реконструированы уже имеющиеся учреждения массового спорта. Уже отремонтированы фасад и кровля Дворца спорта Кузнецких металлургов — на общую сумму 57 млн рублей. Подписан договор с Государственной экспертизой на заключение по проведённым геологическим и геодезическим изысканиям для реконструкции объекта. Общая стоимость реконструкции — 3,2 млрд рублей.

Ремонтные работы на стадионе «Металлург» оценены в 360 млн рублей, а обустройство площадки для занятий футболом — в 13,4 млн рублей. Запланированы реконструирование малых ледовых арен Центрального и Новоильинского районов, ремонт фасада здания спортивного интерната (3 млн рублей), стадиона «Регби» (400 млн рублей), здания МБОУ «СОШ № 52» со специализированными классами по виду спорта хоккей с шайбой (120 млн рублей).

«Инициированная губернатором Кузбасса идея создания спортивного кластера в Новокузнецке получила развитие и будет реализована при организации международных детских спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году», — сказал Сергей Кузнецов.

В настоящее время по официальным данным, на территории Новокузнецкого городского округа функционирует 1 063 спортивных объекта, работает 36 спортивных федераций различного статуса.