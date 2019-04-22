Компания DSME спустила на воду два больших нефтяных танкера

Кодже, Южная Корея, , 09:39 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) спустила на воду два из четырех больших нефтяных танкера, построенных на одной из крупнейших в мире верфей Окпхо, для европейских судовладельцев. Об этом сообщили Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Корабельный док компании, имеющий длину 530 метров и ширину 131 метр, занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой док в мире. Известно, что на данной верфи можно построить четыре судна одновременно. Последний раз, на верфи Окпхо шло строительство четырех судов одновременно 26 лет назад, в 1993 году.

По данным британского издательства Clarkson Research, 139 из 759 крупнейший нефтяных танкеров, используемых в настоящее время во всем мире, построены южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Еще 28 танкеров находится в производстве, в частности в прошлом году компания получила заказы на строительство 16 судов, в этом году — 6 судов.

Корабельный док или судовой док — инженерное сооружение для постройки, ремонта и хранения судов, в котором проводится большинство необходимых работ с подводными частями корпуса. Док может быть плавучим, наливным или сухим.