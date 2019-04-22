В Крым на майские праздники хабаровчане почти не летают – дорого

Хабаровск, , 09:51 — REGNUM Поездки в Крым на майские праздники почти не пользуются спросом среди жителей Хабаровского края. Для местного населения по-прежнему актуальны курорты Юго-Восточной Азии — они и ближе, и дешевле, и сервис там лучше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказала генеральный директор хабаровского туристического агентства «Трэвэл Люкс-ДВ» Наталия Балашова, путёвки в Крым накануне майских праздников почти никто не спрашивает, они не пользуются спросом.

«В Крым — это и дорого, и далеко. Актуальны, как всегда у нас туры на курорты Юго-Восточной Азии, сейчас вот запустили прямой рейс в Турцию, тоже экономит время. Если сравнивать сервис — то и тут не в пользу Крыма. Жители нашего региона пока не готовы массово туда летать на отдых, к сожалению».

Крым — это дорого, далеко и долго. Азиатские курорты — это и близко, и недорого, и, как правило, качественно.

Чтобы улететь 27 апреля в Симферополь и вернуться обратно в Хабаровск 10 мая, нужно потратить, как минимум, 41 087 рублей. Провести в воздухе придётся, в общей сложности более 17 часов.

Рейс, комплексно, выполняют Аэрофлот, Нордвинд, S7.

Есть рейс по тарифу «эконом базовый», но там условия, как известно, для северян почти не приемлемы — багаж платный, ручная кладь до 10 кг, возврат невозможен. Таким рейсом в Крым хорошо летать из Москвы — на короткие расстояния. Зато и стоит такой билет 27 410. Но за всё дополнительное придётся платить дополнительно, в итоге никакой экономии не получится, если лететь семьёй, с детьми, да ещё и с коляской, например. Такие рейсы пользуются популярностью у студентов, но студентам выгоднее купить субсидируемый билет до Москвы. Оттуда до Крыма рукой подать.

И это речь только о перелёте до Симферополя из Хабаровска. А ведь в Крыму нужно ещё жить — в отеле или в арендованной квартире, доме. Нужно питаться, развлекаться. В итоге получается дорого, особенно, учитывая крымские цены.

Азиатские курорты в смысле бюджетного отдыха намного более приемлемы для хабаровчан. Так, улететь на майские праздники на остров вечного лета Хайнань (Китай) на одного человека обойдется в 90 тыс. рублей. В эту цену входит перелет (прямой рейс из Хабаровска), трансфер, проживание в отеле, завтраки.

Примерно такие же цены на поездку во Вьетнам, в Таиланд.

Будет много экзотики, фруктов, теплого моря, демократичных цен и прочих удовольствий.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутии отдых в Крыму недоступен без субсидий. Одна путёвка обходится в 70−80 тыс. рублей. Жители республики также сообщают, что предпочитают летать во Вьетнам или Таиланд.

Эксперты — медики убеждены, что для долгой и здоровой жизни северянам не хватает солнечного света и кислорода. Далеко не все жители дальневосточных регионов вообще могут себе позволить поездку куда бы то ни было ни на майские праздники, ни на какие-то другие. Для многих дальневосточников отпуск всё чаще становится несбыточной мечтой.