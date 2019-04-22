Москва, , 09:27 — REGNUM

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, подводя итоги Всероссийского совещания по прохождению отопительного сезона 2018/19 года, поддержал высказанные в ходе докладов заявления руководителей Сибирской генерирующей компании и «Т плюс» о необходимости ускорения перехода регионов к долгосрочному тарифообразованию.

«Несмотря на все сложности, которые есть, несмотря на проблемы, которые были озвучены в части тарифообразования, надо переходить, безусловно, на долгосрочный тариф, более активно регионам использовать метод «альтернативной котельной», — сказал Александр Новак в заключительном слове Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/19 года».

Во время своего выступление на мероприятии генеральный директор СГК Степан Солженицын отметил необходимость изменения подхода к решению проблем в теплоснабжении для поддержания надежности системы — от «пластыря», который представляет собой текущее краткосрочное регулирование, к «хирургии», которой даст ход долгосрочное регулирование.

По его словам, ежегодно аварийность в теплосетях растет на 5−6 процентов.

«Это ни в коем случае не нормальная ситуация. Нужна хирургия. Чтобы развернуть ситуацию с ростом аварийности, нужна плановая замена теплосетей», — отметил Степан Солженицын.

Он обратил внимание, что необходимый инструмент для привлечения инвестиций в обновление сетей уже есть — это метод «альтернативной котельной», работающий как инфраструктурная ипотека: инвестиции вперёд, оплата их в рассрочку.

На основе этого принципа уже регулируются цены на тепловую энергию в алтайском Рубцовске, где работает СГК. Недавно второй город присутствия компании Барнаул подал заявку о переходе на эту же модель.

Степан Солженицын подчеркнул, что в случае перехода на инфраструктурную ипотеку всех городов в контуре компании, СГК проинвестирует в ближайшие пять лет 48 миллиардов рублей. В случае сохранения текущего регулирования эта сумма составит в восемь раз меньше — 6 миллиардов рублей.

О необходимости более активного перехода к долгосрочному регулированию для решения проблемы изношенности тепловых сетей говорил во время совещания по итогам ОЗП и председатель правления энергокомпании «Т плюс» Андрей Вагнер. Он предложил сделать переход на новую модель рынка по принципу «альтернативной котельной» в России повсеместным и обязательным.

«Альтернативная котельная» — универсальный метод расчета цены на тепловую энергию, при котором устанавливается только её предельный уровень. Он рассчитывается исходя из стоимости строительства и эксплуатации нового источника тепла (альтернативной котельной). Итоговая цена на тепловую энергию определяется по соглашению сторон.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тува. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек.