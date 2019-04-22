В Казахстане назвали препятствия для привлечения инвестиций

Астана, , 09:25 — REGNUM Эффективной работе по привлечению инвестиций в Казахстане мешает отсутствие общей координации действий между инвестиционными агентами. Об этом 22 апреля заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, инвестиции привлекают министерства, национальные компании, акиматы (администрации) регионов и другие госорганы, но между ними нет единого плана действия.

Министр добавил, что при создании инвестиционного климата не используются дополнительные инструменты, созданные на базе международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Смаилов считает, что системные недочеты необходимо решать кардинальным пересмотром архитектуры по привлечению инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля прошло заседание правительства Казахстана по вопросам привлечения инвестиций. На совещании был создан координационный совет по привлечению инвестиций под председательством премьер-министра республики Аскара Мамина.

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