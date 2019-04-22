В Москве на Воробьевых горах построят эскалаторную галерею

Москва, , 09:21 — REGNUM Власти Москвы приняли решение о строительстве эскалаторной галереи на Воробьевых горах, сообщили в Стройкомплексе.

Эскалаторная галерея продлится от станции метро «Воробьевы горы» к спортивному кластеру с одноименным названием.

Галерею планируют построить в ближайшие два-три года. Сейчас ведутся геологические работы и проектирование эскалатора.

Спортивный кластер «Воробьевы горы» будет возведен к 2020−2021 году. В нём разместятся: два трамплина для лыжников, лыжная трасса, веревочный парк и другие спортивные объекты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2018 года в Москве состоялось открытие канатной дороги через Москву-реку, которая связала стадион «Лужники» и Воробьёвы горы.

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