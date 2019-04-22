«Диссертация ради диссертации – это неправильный выбор»

Москва, , 09:16 — REGNUM Александр Долгачев учился в магистратуре ВолгГТУ по целевому набору своего будущего работодателя, предложив инновационные методы синтеза веществ для флотации цветных металлов, которые были взяты на вооружение на производстве.

: Александр, большинство участников олимпиады «Я — профессионал» — студенты, а вы уже закончили университет, но все равно захотели посоревноваться в «олимпиадной» химии. Какой был главный мотив участвовать в олимпиаде?

Можно я начну издалека? Я родился и вырос в городе Фролово Волгоградской области, ходил в обычную школу, где в 8 классе, как и у всех школьников, у меня началась химия. И вдруг мир для меня перестал быть прежним — я понял, что все материальное в нашем мире — это небольшое количество химических элементов в различном соотношении. Я влюбился в химию и стал самостоятельно читать книги, решать задачи. Всё без репетиторов и кружков. Это было мне настолько интересно, что я тратил большую часть своего свободного времени на чтение сначала школьных, а потом университетских учебников. В какой-то момент мой «отрыв» от школьной программы заметили и стали отправлять меня на олимпиады. Я год от года занимал призовые места и к моменту окончания школы совсем не мучился выбором, куда поступать. Участие в олимпиадах — это своего рода вызов, который ты бросаешь себе: одно дело слыть хорошим учеником у своего учителя в родной школе, другое дело получить независимую оценку профессионалов, встать в один ряд с лучшими школьниками региона.

Олимпиадное движение затягивает: появляется здоровый азарт, желание подтвердить самому себе, что ты по-прежнему в форме, столкнуться с интеллектуальными задачами, которые, как правило, требуют нетривиального решения.

: То есть нам не стоит удивляться, если мы через год снова увидим Вас на пьедестале олимпиады?

Если правила позволят мне принять участие в олимпиаде, я обязательно это сделаю. Думаю, что зарегистрируюсь не только на «чистую» химию, но и на другие смежные направления.

Но главное, чего мне хотелось бы даже больше, чем получить золотую медаль, — это чтобы моя жена победила в направлении «Лечебное дело и педиатрия». В этом году она впервые попробовала свои силы, но не была успешной. Я надеюсь, в следующем сезоне олимпиады звезды будут к нам более благосклонны!

: Сегодня химия для вас — это уже не лекции и лабораторные в университете, а профессия. Ваши ожидания оправдались?

Я поступил в магистратуру на целевое место от АО «Волжский оргсинтез» и два года занимался разработкой методов синтеза веществ для флотации цветных металлов по заказу своего будущего работодателя. Я очень горжусь тем, что после того как я закончил магистратуру и пришел на «Волжский оргсинтез», я продолжил экспериментальную часть своих исследований, и спустя какое-то время мои разработки были внедрены в реальное производство.

Здорово, когда ты можешь не просто исследовать какие-то процессы, а понимаешь практическую ценность своей работы. Когда ты в команде с такими же увлеченными профессионалами работаешь над проблемой, а потом видишь тиражирование вашего решения на реальном производстве.

: Став лучшим химиком в стране по версии олимпиады, вы можете продолжить учебу. Вас с удовольствием примут в аспирантуру практически в любой российский вуз. Вы планируете воспользоваться таким шансом?

В университете у меня были амбиции в отношении ученой степени. Но сейчас, спустя несколько лет после окончания университета, создав семью, работая в прекрасном коллективе, обустроив быт в городе Волжском, я понимаю, что диссертация ради диссертации — это неправильный выбор. Состояться в профессии может только тот, кто не останавливается только на теоретическом образовании. Если появится возможность совместить профессиональную деятельность с написанием и защитой кандидатской диссертации, я постараюсь этим воспользоваться. Но сейчас мои планы — быть полезным на производстве, создать задел для роста в компании. И, как мне кажется, у меня всё для этого есть.

: И традиционный вопрос нашей серии разговоров с «золотыми» профессионалами: на что вы потратите свой денежный приз?

Часть денежных средств постараюсь вложить в свое дальнейшее образование: хотелось бы подтянуть уровень английского языка, возможно, получить второе высшее образование по экономической или какой-либо другой специальности. Также у меня есть мечта — по прошествии какого-то времени, получив определенный профессиональный опыт, написать книгу. Но эта книга должна быть не просто учебником с набором формул и сухих фактов, она должна стать своего рода путеводителем в решении тех или иных проблем химической технологии, показать реальные ситуации, возникающие в производстве, способы их анализа и поиск решения. Надеюсь, этот денежный приз поможет мне в воплощении моей мечты.

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