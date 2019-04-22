Финская Fortum предлагает «Газпром энергохолдингу» обменяться активами

Москва, , 09:14 — REGNUM Финская компания Fortum, стремясь существенно сократить своё присутствие в традиционной генерации в России и оставить в своём портфеле преимущественно зеленую энергетику, вновь предложила руководству «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) обмен энергоактивами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, согласно направленным в ГЭХ в конце 2018 года предложениям, финская компания хотела бы получить гидрогенерирующие активы энергокомпании ТГК-1, в которой владеет 29,45%, а «Газпром энергохолдинг» — 51,79%. В обмен Fortum предлагает долю в ТГК-1 или же на выбор Няганскую ГРЭС, а также другие активы на Урале и в Сибири.

В частности, речь идёт о Челябинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшской ТЭЦ и Тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

При этом в ГЭХ заявили, что категорически против передачи ГЭС финской компании. Как полагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр, для Fortum обмен активами выгоден по многим причинам, однако для ТГК-1 плюсы такой сделки не столь очевидны: потеря ГЭС с понятной прибыльностью и ограниченными инвестиционными потребностями негативно скажется на компании.

Добавим, что в 2014 году Fortum уже вела переговоры о выводе ГЭС из ТГК-1. Тогда в качестве партнёра к сделке финская компания хотела привлечь Росатом, при этом Fortum планировала войти в проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Но в этом виде сделка так и не была реализована.