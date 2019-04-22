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Нефть взлетит до $200: если США перекроют поставки из Ирана

Экономика

Словесные интервенции со стороны Белого дома будут продолжаться

Нефть взлетит до $200: если США перекроют поставки из Ирана
Иранская нефть

Москва, 22 апреля 2019, 09:09 — REGNUM  США не смогут физически перекрыть поставки нефти из Ирана, иначе это приведет к военным действиям и цены на нефть взлетят до $200 за баррель, заявил корреспонденту автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Словесные интервенции со стороны Белого дома будут продолжаться. Американцы не перестанут запугивать покупателей иранской нефти.

Но это будет только усиливать позиции России и Китая в Тегеране», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Washington Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

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