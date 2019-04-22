Понедельник, 22 Апреля 2019 года
09:04:22 МСК

Бизнесмены из Южной Кореи запустят в Чечне производство тракторов

Экономика

Делегация из Южной Кореи побывала с визитом в Чечне

Грозный, 22 апреля 2019, 09:01 — REGNUM  В Чечне могут начать выпуск корейских тракторов и теплиц, а также создать производство по выпуску светодиодной продукции. Такие намерения высказали в ходе визита в республику представители Южной Кореи. Делегация в составе представителей ряда ведущих компаний побывала в Чечне 19 апреля. Они ознакомились с экономическим потенциалом республики, встретились с представителями органов власти, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

«Чеченская Республика заинтересована в налаживании сотрудничества с Республикой Корея, готова содействовать развитию южнокорейского бизнеса в регионе», — заявил в ходе встречи заместитель председателя правительства Чечни Хасан Хакимов.

Чеченская сторона отметила, что уже сейчас между республикой и Южной Кореей сложились хорошие дружественные отношения, заложены основы сотрудничества в экономической сфере. Так, на территории первого индустриального парка «Грозненский» создано совместное производство по выпуску бетона и строительного кирпича. Его инвесторами выступила южнокорейская компания «Хан-Ченкон».

Напомним, тракторное производство в Чечне планируют создать и белорусские инвесторы. В республике может быть открыт дилерский центр Минского тракторного завода и запуск сборочного конвейера по выпуску сельскохозяйственных тракторов «Баларусь».

Читайте также: В Чечне будут производить тракторы «Беларусь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Межрегиональное сотрудничество
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить