Стоимость электроэнергии в Казахстана за год сократилась на 5–8%

Астана, , 08:58 — REGNUM Производство электроэнергии в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года в денежном выражении составило 286,2 млрд тенге ($756 млн), что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 22 апреля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период стоимость электроэнергии для жителей Казахстана первого уровня, не использующих электрические плиты, сократилась на 8,7%, до 1110 тенге ($2,93) за 100 кВт∙ч, для второго уровня — на 6,7%, до 1458 тенге ($3,85), для третьего — на 5,5%, до 1799 тенге ($4,75).

Отметим, уровни потребителей в Казахстане отличаются в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Кроме того, тарифы отличаются в зависимости от использования электроплит.

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