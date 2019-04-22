Чиновники Колымы закупают запчасти на Cadillac

Сусуман, Магаданская область, , 08:58 — REGNUM Чиновники администрации Ягодинского городского округа Магаданской области, судя по всему, передвигаются по территории муниципалитета на автомобиле Cadillac Escalade. К этому автомобилю администрация округа покупает запчасти, на сайте госзакупок объявлен соответствующий электронный аукцион, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заплатить за запчасти для элитного авто администрация Ягодинского городского округа намерена 215,6 тыс. рублей. В списке необходимого в том числе указаны ступица, шаровые опоры, тормозные колодки, стойки для капота и стабилизаторов, дверные ручки и амортизаторы. Из документации закупки следует, что автомобиль Cadillac Escalade, для которого приобретаются запасные части, был выпущен в 2006 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году администрация Хасынского района Колымы была вынуждена продать дорогой внедорожник Chevrolet Tahoe по распоряжению руководившего тогда регионом губернатора Владимира Печёного. Этот автомобиль муниципалитет купил в декабре 2014 года, его цена тогда составляла порядка 3 млн рублей.