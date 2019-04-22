На Алтае отмечен рост потребительского рынка

Барнаул, , 08:53 — REGNUM Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на Алтайкрайстат обнародовало данные за первый квартал 2019 года, свидетельствующие о росте потребительского рынка в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В сравнении с январём-мартом 2018 года, суммарный оборот потребительского рынка увеличился на 5,6 млрд рублей и составил 79,6 млрд рублей», — пояснили чиновники.

По их словам, наибольший рост оборота в структуре потребительского рынка показала розничная торговля (рост на 5347,7 млн рублей). Объем оказанных бытовых услуг увеличился на 149,9 млн рублей, оборот общественного питания — на 128,5 млн рублей.

В августе 2018 года ИА REGNUM сообщало, что несмотря на все финансовые катаклизмы, связанные с падением рубля и повышением бензиновых цен, покупательная способность жителей Алтайского края осталась примерно на том же уровне, что и в первом полугодии 2017 года — 150,4 млрд рублей (в сопоставимых ценах это на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Если по итогам 2015 года оборот розничной торговли в Алтайском крае снижался почти на 10% и составлял чуть более 163 миллиардов рублей, то по итогам 2017 года этот показатель превысил 339 миллиардов рублей (100,7% к 2016 году).

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Алтайского края не охладели к покупкам