Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM

Правительство Казахстана создало координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством председателя правительства республики Аскара Мамина, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

22 апреля во время заседания правительства рассматривался вопрос совершенствования работы по привлечению инвестиций. Отмечается, что все важные вопросы по привлечению инвестиций будут выноситься на обсуждение совета. Первое заседание пройдет в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля во время заседания правительства Казахстана отмечалось, что региональным центром по привлечению инвестиций в республике станет международный финансовый центр «Астана».

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