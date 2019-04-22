Понедельник, 22 Апреля 2019 года
08:44:16 МСК

Мэрия Ульсана планирует расширить экспорт сельхозпродукции во Вьетнам

Экономика

По предварительным данным, в этом году экспорт товаров из уезда Ульджу составит 300 тонн

Ульсан, Южная Корея, 22 апреля 2019, 08:44 — REGNUM  Представители мэрии города Ульсан обсудят с представителями вьетнамской торговой компании пути расширения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции из уезда Ульджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии.

Как предполагают в мэрии города, в этом году экспорт продукции во Вьетнам составит 300 тонн (на общую сумму 1,3 млрд вон,~$1,13 млн). По сравнению с 2018 годом, экспорт города должен увеличиться на 107 тонн.

Известно, что до 2018 года основными экспортными товарами уезда были: судна, хурма и алое, однако начиная с 2019 года мэрия города планирует экспортировать грушевый сок, бекон и традиционные алкогольные напитки.

Кроме того, в 2019 году в городе Хошимин пройдет выставка сельскохозяйственной продукции уезда Ульджу города Ульсана. Известно, что подобная выставка прошла в октябре прошлого года в столице Вьетнама городе Ханой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить