Мэрия Ульсана планирует расширить экспорт сельхозпродукции во Вьетнам

Ульсан, Южная Корея, , 08:44 — REGNUM Представители мэрии города Ульсан обсудят с представителями вьетнамской торговой компании пути расширения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции из уезда Ульджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии.

Как предполагают в мэрии города, в этом году экспорт продукции во Вьетнам составит 300 тонн (на общую сумму 1,3 млрд вон,~$1,13 млн). По сравнению с 2018 годом, экспорт города должен увеличиться на 107 тонн.

Известно, что до 2018 года основными экспортными товарами уезда были: судна, хурма и алое, однако начиная с 2019 года мэрия города планирует экспортировать грушевый сок, бекон и традиционные алкогольные напитки.

Кроме того, в 2019 году в городе Хошимин пройдет выставка сельскохозяйственной продукции уезда Ульджу города Ульсана. Известно, что подобная выставка прошла в октябре прошлого года в столице Вьетнама городе Ханой.