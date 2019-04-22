В Казахстане планируют изменить миссию министерства финансов

Астана, , 08:16 — REGNUM Правительство Казахстана планирует изменить миссию министерства финансов республики. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства республики, сообщает 22 апреля агентство «КазТАГ».

Согласно документу, миссия министерства финансов Казахстана будет заключаться в обеспечении экономических интересов государства. Отмечается, что действующая редакция миссии дублирует задачи и функции министерства, которые прописаны в положении.

«Поскольку само понятие миссии подразумевает собой основную общую цель какой-либо организации, предлагается миссию министерства определить как обеспечение экономических интересов государства», — говорится в документе.

Отметим, согласно действующему законодательству Казахстана, миссия министерства финансов республики определяется как «руководство и межотраслевая координация в области бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета» и по другим направлениям финансовой деятельности.

Читайте также: Минфин Казахстана готовит поправки в законопроект об уточнении бюджета