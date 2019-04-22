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В «Транснефти» нашли источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

Экономика

Источник загрязнения обнаружен на участке Самара – Унеча

В «Транснефти» нашли источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
Нефтепровод

Минск, 22 апреля 2019, 07:47 — REGNUM  Российская компания «Транснефть» нашла источник загрязнения нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, сообщает издание «Вестник Нафтана».

Отмечается, что источник загрязнения обнаружен на участке Самара — Унеча, а некачественное сырье должно поступить на белорусское предприятие с южной ветки с 21 на 22 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в концерне «Белнефтехим» заявили, что в Белоруссии зафиксировали «резкое ухудшение качества» нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Так, переработка некачественной нефти может привести к нарушению технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов, заявили в «Белнефтехиме».

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске заявили об ухудшении качества российской нефти

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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