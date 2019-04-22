Рублю «ничего не угрожает»

Москва, , 07:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 19 апреля закрылись ростом по рублевым парам. Курс доллара вырос на 0,25%, курс евро — на 0,33%, курс фунта — на 0,27%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Активность на внутреннем и глобальном валютных рынках была низкой в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Общее укрепление основных иностранных валют негативно сказалось на рубле.

Сегодня, 22 апреля, на открытии Мосбиржи ожидается снижение всех рублевых пар на фоне 3%-го роста цены на нефть. Баррель нефти марки Brent подорожал до $74,28.

Скачок был на сообщении о том, что США сегодня попросит страны отказаться от иранской нефти. Пара доллар/рубль может в моменте на открытии достигнуть зоны 63,50−63,70.

22 апреля европейские биржи не работают, поэтому рублю сейчас ничего не угрожает. К тому же продолжается налоговый период, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку.

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