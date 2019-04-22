Понедельник, 22 Апреля 2019 года
09:05:03 МСК

Рублю «ничего не угрожает»

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 22 апреля

Рублю «ничего не угрожает»
© ИА REGNUM
Рубль

Москва, 22 апреля 2019, 07:09 — REGNUM  Торги на Мосбирже 19 апреля закрылись ростом по рублевым парам. Курс доллара вырос на 0,25%, курс евро — на 0,33%, курс фунта — на 0,27%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Активность на внутреннем и глобальном валютных рынках была низкой в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Общее укрепление основных иностранных валют негативно сказалось на рубле.

Сегодня, 22 апреля, на открытии Мосбиржи ожидается снижение всех рублевых пар на фоне 3%-го роста цены на нефть. Баррель нефти марки Brent подорожал до $74,28.

Скачок был на сообщении о том, что США сегодня попросит страны отказаться от иранской нефти. Пара доллар/рубль может в моменте на открытии достигнуть зоны 63,50−63,70.

22 апреля европейские биржи не работают, поэтому рублю сейчас ничего не угрожает. К тому же продолжается налоговый период, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку.

Читайте также: У рубля падают шансы на укрепление

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить