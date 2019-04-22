Поминки по рыбной отрасли: более миллиона человек могут остаться без работы

Магадан, Магаданская область, , 07:22 — REGNUM Более миллиона рыбацких семей, а это порядка 4,5 млн человек, включая детей, могут остаться без средств к существованию. Это произойдёт в том случае, если более 6 тыс. рыбопромысловых компаний России будут лишены права работать в море. Виной всему пресловутый «крабовый» закон. Рыбаки продолжают попытки убедить хотя бы Совет Федерации в губительности закона для отрасли и страны, впрочем, без особой уже надежды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Не оправдались надежды на то, что хоть кто-то здравомыслящий, от кого зависит решение, нас услышит и прекратит этот фарс, который под занавес превратился в трагедию», — так обрисовал текущую ситуацию президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генеральный директор двух крупных колымских рыбопромысловых предприятий ООО «Тихрыбпром» и ООО «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов в интервью ИА «Весьма».

Первое, что отметил Михаил Котов, это отсутствие диалога между властью и рыбацким сообществом.

«На чрезвычайной конференции рыбаков, прошедшей в Москве, не появились первые лица правительства и администрации президента, как ожидалось. Не было даже руководителя регулятора отрасли — Росрыболовства. Мы расценили это как серьёзный сигнал: власть не интересуется нашим мнением и нашими доводами по вопросу отмены исторического принципа распределения квот. И крабовые квоты — это только начало», — считает Котов.

По мнению президента ассоциации рыбопромышленников Колымы, запланирована акция по уничтожению отрасли, и она продолжается и уже вступила в решающую стадию. Законопроект, до последнего момента державшийся в строжайшем секрете от рыбацкого сообщества, всего за месяц прошёл процедуру согласования в правительстве, за две недели принят Госдумой, а на днях рассматривается Советом Федерации.

Даже несмотря на то, что в Совфед рыбаки направили обращение с просьбой остановить драконовский закон, иллюзий на положительный исход, по словам Михаила Котова, ни у кого нет:

«Иллюзий никто не питает. Магаданский сенатор Анатолий Широков готовится выступить в защиту отрасли, но его голос и, может быть, ещё несколько голосов ничего не решат. Решение наверху принято и пересмотру не подлежит».

По словам Михаила Котова, рыбаки России сегодня растеряны, они не знают, как будут жить дальше, где они будут работать, чем они будут кормить свои семьи.

«А это более 6 тыс. рыбопромышленных компаний, больше миллиона работников. С семьями — это более 4,5 миллиона человек. И все они сегодня оказались перед угрозой остаться без средств к существованию. Магаданские компании, например, будут вынуждены уволить половину сотрудников. Это около 300 человек плюс семьи. Ощутимо это для Магадана или нет? Ощутимо будет для магаданского бюджета потерять около 6 млн рублей налоговых отчислений или нет?» — задал риторические вопросы Котов.

Прошедшая чрезвычайная конференция произвела на рыбаков гнетущее впечатление. Люди расходились молча, не прощаясь, как на поминках. И, кажется, это и были поминки — по рыбной отрасли.

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В ступор ввели рыбаков России и опубликованные на днях подзаконные акты, разъясняющие порядок действия поправок в закон о рыболовстве.

Обязательным обременением для победителя на аукционе по продаже квот является строительство на российской верфи в течение пяти лет краболовного судна длиной не менее 50 метров и стоимостью не менее 1 млрд рублей. Сам факт того, что бизнесу устанавливается фиксированная цена строительства судна, уже, мягко говоря, настораживает, если вспомнить о свободе предпринимательства, а также о том, что любые расходы бизнеса отражаются на цене продукта для потребителя, о конкуренции и многих других полезных для развития экономики вещах. Но дело даже не в этом.

«Следите за руками: в течение 30 дней после опубликования результатов аукциона победитель должен подписать с Росрыболовством договор на выделение квот. К этому моменту он уже должен иметь на руках подписанный договор на строительство судна с отечественной судостроительной компанией. Этот договор уже должен быть согласован с Минпромторгом. При этом порядок согласования не утвержден. Вариантов для коррупционных действий — море!» — объяснил Михаил Котов.

Но и это — далеко не все «чудеса» скандального во всех отношениях «крабового» закона.

До конца текущего, 2019 года запланировано продать с аукционов 36 лотов крабовых квот. Из этого следует, что покупатели этих квот должны будут построить 36 современных краболовных судов. Сделать это нужно: за крайне ограниченное время, на отечественных заводах, которых очень мало, а также по отечественным проектам, которых вообще нет. А не успеешь построить в срок — отнимут квоты. А деньги, которые предприниматель выложит за квоты, вложит в строительство судна — никто не вернёт.

Строить судно предписывается только по российскому проекту. В какое конструкторское бюро при этом нужно обращаться — не сообщается. Михаил Котов, который в отрасли не один десяток лет, говорит, что не знает в России ни одного бюро, которое занималось бы проектированием краболовных судов. Судостроительная отрасль России находится в зачаточном состоянии. И это обстоятельство делает невозможным выполнение ещё одного обязательного условия закона: строительства судна в пятилетний срок.

Пока рыбаки говорят, что дорабатывают до конца года, а дальше — неизвестно.

«Продолжим озвучивать свои позиции в публичном пространстве, готовимся к аукционам. Сдаваться без боя мы не хотим», — сказал Михаил Котов.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о «крабовых аукционах», принятый ГД РФ, стал одним из самых скандальных за последние годы. В рыбной отрасли эксперты прогнозируют самые пессимистичные сценарии, вплоть до полного исчезновения промыслового и перерабатывающего рыбного бизнеса в России, миллионов безработных, потерю прибрежными регионами огромных сумм налогов. Принятию закона предшествовала грязнейшая кампания на экранах центральных телеканалов страны, где рыбаков Дальнего Востока обвинили во всех смертных грехах, в том числе и во многомиллиардной контрабанде российского краба за границу. При этом на официальный запрос рыбаков в ФСБ в спецслужбе ответили, что подобной информацией не располагают. Закон при этом принят, а перед рыбаками даже не извинились.

Напомним, в Москве состоялась экстренная конференция представителей рыбопромышленного комплекса России, вызванная принятием закона о «крабовых аукционах». Рыбаки заявили о готовности выразить недоверие регулятору отрасли — Росрыболовству.