В Узбекистане объём депозитов физических лиц вырос на 19,2%

Ташкент, , 17:45 — REGNUM В экономике Узбекистана сохранялось сберегательное настроение и высокими темпами увеличивались срочные депозиты населения и юридических лиц, сообщает Центробанк республики.

Регулятор сообщает, что в первом квартале 2019 года объём срочных депозитов физических лиц вырос на 19,2%, юридических лиц на 13,2%.

Также сообщается, что продолжение проведения Центральным банком умеренно жесткой денежно-кредитной политики и эффективные меры пруденциального надзора позволили предотвратить резкий рост кредитования в национальной валюте и таким образом снизить воздействие монетарных факторов инфляции.

«В первом квартале 2019 года объём остатков кредитов в экономике вырос на 9% (в соответствующем периоде прошлого года — 9,3%). При этом, темпы роста кредитных вложений в национальной валюте по сравнению с I кварталом 2018 года (16,7%) замедлились почти в 2 раза — до 8,6%», говорится в сообщении.

Рост остатка кредитов в иностранной валюте увеличился на 8,7% (в аналогичном периоде предыдущего года данный показатель составлял 4,5%). Доля кредитов в иностранной валюте в кредитном портфеле составила 54,5%.

«Рост в экономике долгового бремени в иностранной валюте обуславливает необходимость принятии дальнейших мер макропруденциальной политики с целью устранения возможного негативного влияния внешних шоков на финансовую стабильность», сообщает Центробанк.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, объём совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 января 2019 года составил 17,3 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом 2018 года на 9,5% или на 1,5 миллиардов долларов